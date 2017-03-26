Блинд уволен из сборной Голландии

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд отправлен в отставку, сообщает сайт Королевской федерации футбола Голландии. Такое решение было принято после поражения команды от команды Болгарии (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.

55-летний специалист работал с национальной командой с июля 2015 года, когда сменил Гуса Хиддинка. На данный момент "оранжевые" занимают четвертое место в турнирной таблице группы А, одержав две победы в пяти матчах и набрав 7 очков. Голландцев опережают Франция, Швеция и Болгария.

По информации Voetbal International, руководить командой в товарищеском матче с Италией во вторник будет ассистент Блинда Фред Грим.