Блинд уволен из сборной Голландии

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд отправлен в отставку, сообщает сайт Королевской федерации футбола Голландии. Такое решение было принято после поражения команды от команды Болгарии (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.
55-летний специалист работал с национальной командой с июля 2015 года, когда сменил Гуса Хиддинка. На данный момент "оранжевые" занимают четвертое место в турнирной таблице группы А, одержав две победы в пяти матчах и набрав 7 очков. Голландцев опережают Франция, Швеция и Болгария.
По информации Voetbal International, руководить командой в товарищеском матче с Италией во вторник будет ассистент Блинда Фред Грим.
KNVB en Blind uit elkaar: https://t.co/O68GUoabpE.– KNVB (@KNVB) 26 марта 2017 г.
ivansmirnov91
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com
23:44
James Gang
Стасик следующий на выход!
23:22
werder63
resifi Это Прмес во всем виноват! rsfi убейся о стену))) Кто такой Прмес, неграмотный?))))
23:07
resifi
Это Прмес во всем виноват!
22:53
kot Begemot
Вот так нормальные ребята реагируют на поражения. А у нас про Черчесова будут до упора ныть: это не показатель, дайте ему ещё один шанс, хотя всем давно понятно, что дальше будет только хуже.
22:45
knyaz boltconskiy
Ждем очередной приход Гуса.
22:36