22:27 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Блинд уволен из сборной Голландии

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Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд отправлен в отставку, сообщает сайт Королевской федерации футбола Голландии. Такое решение было принято после поражения команды от команды Болгарии (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018.

55-летний специалист работал с национальной командой с июля 2015 года, когда сменил Гуса Хиддинка. На данный момент "оранжевые" занимают четвертое место в турнирной таблице группы А, одержав две победы в пяти матчах и набрав 7 очков. Голландцев опережают Франция, Швеция и Болгария. 

По информации Voetbal International, руководить командой в товарищеском матче с Италией во вторник будет ассистент Блинда Фред Грим.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ivansmirnov91

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com

23:44

James Gang

Стасик следующий на выход!

23:22

werder63

resifi Это Прмес во всем виноват! rsfi убейся о стену))) Кто такой Прмес, неграмотный?))))

23:07

resifi

Это Прмес во всем виноват!

22:53

kot Begemot

Вот так нормальные ребята реагируют на поражения. А у нас про Черчесова будут до упора ныть: это не показатель, дайте ему ещё один шанс, хотя всем давно понятно, что дальше будет только хуже.

22:45

knyaz boltconskiy

Ждем очередной приход Гуса.

22:36

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