Блез Матюиди: "Косьельни и Варан - одни из лучших защитников в мире"

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди высоко оценил качество игры защитников команды в отборочном матче ЧМ-2018 с Голландией (1:0). Также он похвалил хавбека Поля Погба, который забил победный мяч.

– Вся команда показала хорошую игру, – цитирует Le Figaro Матюиди. – Наши центральные защитники проявили себя с наилучшей стороны. Они играют на высочайшем уровне, это одни из лучших игроков в мире на своей позиции. Косьельни и Варан это показали в матче с Голландией. Они прекрасно сработали во всех аспектах.

Погба? Мы знаем, что он умеет забивать замечательные голы, делать великолепные передачи. Это отличный игрок, профессионал. Очень рады видеть его рядом. Даже когда он не забивает, Погба приносит много пользы.