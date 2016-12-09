Блаттер рассказал, почему хотел, чтобы чемпионат мира прошел в России

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер подчеркнул, что хотел, чтобы чемпионат мира-2018 прошел либо в России, либо в США. Напомним, в результате коррупционного скандала Блаттер отстранен от футбола на шесть лет.

– Я хотел, чтобы чемпионат мира прошел в США или России, – приводит BBC слова Блаттера. – Я считал, что, если отдать право на проведение такого турнира политическим супердержавам, это поможет привести к пониманию в этом мире. И я видел в этом свою цель – большее понимание в мире со стороны разных стран было бы отличным достижением для главы ФИФА.