Бетонные работы на стадионе в Екатеринбурге завершены на 95 процентов

Бетонные работы на строительстве стадиона чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге завершены на 95 процентов, сообщает welcome2018.com со ссылкой на гендиректора компании-застройщика Тимура Уфимцева. По его словам, работы ведутся с опережением графика.

- За год до открытия работы по заливке бетона на стадионе в Екатеринбурге завершены на 95 процентов. Оставшиеся 5 - это непринципиальные конструкции, которые никак не влияют на дальнейшее строительство, - пояснил Уфимцев. - Мы идем с небольшим опережением графика: установлены оба кровельных кольца, идет сборка временных трибун, отделка подтрибунных помещений и на некоторых участках даже фасадные работы.

В начале ноября строители закончили монтаж внешнего кольца крыши - последний из 27 блоков весом 112 тонн был установлен над южной трибуной. Арена должна быть готова к 31 декабря 2017 года. На ней пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.