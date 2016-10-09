Бернард Бериша - в запасе Косова на матч с Украиной

Стали известны составы Украины и Косова на матч отборочного турнира ЧМ-2018. С первых минут в составе подопечных Андрея Шевченко появится экс-хавбек "Уфы" Александр Зинченко. Полузащитник "Анжи Бернард Бериша остался в запасе косоваров. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Украина: Пятов - Бутков, Ордец, Кучер, Соболь - Ярмоленко, Зинченко, Степаненко, Коваленко, Коноплянка - Кравец.

Запасные - Бойко, Шевченко, Федецкий, Хачериди, Сидорчук, Шахов, Рыбалка, Петряк, Ротань, Караваев, Малышев, Зозуля.

Косово: Уйкани - Пердедай, Ррахмани, Пниши, Пакярада - Меха, Криэциу - Рашица, Шаля, В. Бериша - Мурики.

Запасные - Нуркович, Пепа, Сулеймани, Халими, Целина, Бютюки, Зенели, Зейнухалу, Кабаши, Б. Бериша, Буньяку.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча Украина - Косово