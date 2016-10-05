Бен Дэйвис надеется на попадание Уэльса на ЧМ-2018

Защитник сборной Уэльса Бен Дэйвис выразил надежду, что команда сможет пробиться в финальную стадию чемпионата мира-2018. Ближайший поединок отборочного турнира полуфиналисты Euro-2016 проведут против Австрии.

- Наша группа очень трудная, - цитирует Daily Mail Дэйвиса. - Много команд будут набирать очки. Но мы концентрируемся на своих выступлениях. Я думаю, это правильный подход. Мы хотим продолжать успешное выступление. В матче с Австрией мы можем создать хорошую платформу для попадания на чемпионат мира.