Белоруссия и Франция голов не забили

Сборная Белоруссии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграла вничью с финалистом Euro-2016 – Францией. В составе хозяев сыграли Максим Бордачев ("Томь"), Тимофей Калачев ("Ростов"), Иван Маевский ("Анжи") и Сергей Корниленко ("Крылья Советов").

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа А

Белоруссия – Франция – 0:0

Белоруссия: Горбунов, Поляков, Политевич, Сиваков, Бордачев, Калачев, Корзун, Маевский, Гордейчук (Володько, 85), Стасевич (Кривец, 69), Сигневич (Корниленко, 81).

Франция: Манданда, Сидибе, Косьельни, Варан, Кюрзава, Погба, Сиссоко (Дембеле, 69), Канте, Гризманн, Жиру (Гамейро, 83), Марсьяль (Пайет, 57).

Предупреждения: Сиваков, 56. Маевский, 90.

Судья: Хацеган (Румыния).

6 сентября. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".