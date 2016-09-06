Бельгия разгромила Кипр, Босния - Эстонию, а Греция - Гибралтар

Сборная Боснии и Герцеговины в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 разгромила Эстонию – 5:0. Голы на свой счет записали полузащитник Харис Медунянин, нападающие Эдин Джеко и Ведад Ибишевич, а защитник Эмир Спахич отметился дублем.

В параллельной игре группы H Бельгия разгромила в гостях Кипр. Дубль оформил форвард Ромелу Лукаку, а еще один мяч забил Янник Феррейра-Карраско.

Третий матч этого группы между Гибралтаром и Грецией завершился победой гостей – 4:1. В составе победителей отличились Костас Митроглу, Костас Фортунис и Василис Торосидис, а один из мячей в свои ворота отправил Скотт Уайсмэн. У хозяев гол на свой счет записал Лайам Уокер.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа H

Босния и Герцеговина - Эстония - 5:0 (2:0)

Голы: Спахич, 7 (1:0). Джеко, 23 - с пенальти (2:0). Медунянин, 71 (3:0). Ибишевич, 83 (4:0). Спахич, 90+2 (5:0).

Босния и Герцеговина: Бегович, Спахич, Зуканович, Враньеш (Бичакчич, 62), Колашинац, Медунянин, Пьянич, Лулич, Ибишевич, Джеко (Джурич, 81), Вишча (Миличевич, 75).

Эстония: Аксалу, Клаван, Камс (Круглов, 46), Тенисте, Калласте, Баранов, Метс, Пикк, Васильев, Антонов (Саппинен, 86), Зенев (Аньер, 71).

Предупреждения: Клаван, 23. Метс, 39. Враньеш, 52.

Судья: Зелинка (Чехия).

6 сентября. Зеница. Стадион "Bilino Polje".

Кипр - Бельгия - 0:3 (0:1)

Голы: Лукаку, 13 (0:1). Лукаку, 61 (0:2). Феррейра-Карраско, 81 (0:3).

Нереализованный пенальти: Батшуайи (Бельгия), 90 (вратарь)

Кипр: Панаги, Деметриу, Доcса Жуниор, Лаифис, Хараламбидис, Александру, Лабан (Артиматас, 70), Эфрем, Кириаку, Кастанос (Макрис, 78), Сотириу (Митидис, 69).

Бельгия: Куртуа, Фермален, Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Феллаини (Наингголан, 84), Витсель, Азар, Лукаку (Батшуайи, 74), Де Брейне, Феррейра-Карраско.

Предупреждения: Феллаини, 59. Кастанос, 65. Лабан, 67. Лаифис, 80. Хараламбидис, 89.

Судья: Цвайер (Германия).

6 сентября. Никосия. Стадион "GSP".

Гибралтар - Греция - 1:4 (1:4)

Голы: Митроглу, 10 (0:1). Уокер, 26 (1:1). Уайсмэн, 44 - в свои ворота (1:2). Фортунис, 45 (1:3). Торосидис, 45+2 (1:4).

Гибралтар: Перес, Уайсмэн, Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Р.Кашаро, Гарсия, Босио (К.Кашаро, 71), Уокер, ЛиКашаро, Эрнандес, Кумбс (Йом, 85).

Греция: Карнезис, Папастатопулос, Торосидис, Манолас, Тзавеллас, Маниатис (Тзиолис, 71), Фортунис, Самарис, Манталос (Янниотас, 62), Митроглу (Веллиос, 73), Бакасетас.

Предупреждения: Митроглу, 32. Босио, 34.

Судья: Кехлет (Дания).

6 сентября. Фару. Стадион "Algarve".