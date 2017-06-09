Бельгия одержала победу над Эстонией, Греция сыграла вничью с Боснией

В группе H отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России, состоялось три матча. Сборная Бельгии одержала победу над Эстонией - 2:0. В составе "Красных дьяволов" забитыми голами отличились Дрис Мертенс и Насер Шадли. Бельгия продолжает лидировать в группе.

В другой встрече Босния и Герцеговина и Греция не сумели выявить победителя, сыграв вничью - 0:0. Греки занимают вторую строчку в группе H, имея в своем активе 11 очков, что на одно больше, чем у подопечных Мехмеда Баждаревича.

Еще в одной игре Гибралтар уступил Кипру - 1:2. На гол Энтони Эрнандеса киприоты ответили забитыми мячами Чиполина и Пьероса Сотириу.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа H

Эстония - Бельгия - 0:2 (0:1)

Голы: Мертенс, 31 (0:1). Шадли, 86 (0:2).

Эстония: Аксалу, Клаван, Тенисте, Баранов, Метс, Пикк, Васильев, Лутс (Калласте, 75), Дмитриев, Кяйт (Аньер, 85), Зенев (Ойямаа, 79).

Бельгия: Куртуа, Компани, Фертонген, Алдервейрелд, Феллаини, Витсель, Де Брейне, Шадли, Мертенс (Батшуайи, 81), Лукаку, Феррейра-Карраско.

Предупреждение: Метс, 83.

Удаление: Дмитриев (Эстония), 44.

Судья: Битон.

9 июня. Таллин. Стадион A Le Coq Arena (Lillekula Arena).

Босния и Герцеговина - Греция - 0:0

Босния и Герцеговина: Бегович, Зуканович, Враньеш, Бичакчич, Шуньич (Думич, 69), Пьянич, Лулич (Кодро, 21. Бешич, 77), Яяло, Ибишевич, Джеко, Вишча.

Греция: Карнезис, Папастатопулос, Торосидис, Манолас, Стафилидис, Тзиолис, Фортунис (Маниатис, 90+4), Зека, Манталос (Курбелис, 90+1), Митроглу, Бакасетас (Донис, 50).

Предупреждения: Манолас, 16. Зуканович, 16. Папастатопулос, 33. Донис, 59. Бичакчич, 61. Яяло, 65. Ибишевич, 90+4.

Судья: Риццоли.

9 июня. Зеница. Стадион Bilino Polje.

Гибралтар - Кипр - 1:2 (1:1)

Голы: Р.Чиполина, 10 - в свои ворота (0:1). Эрнандес, 30 (1:1). Сотириу, 87 (1:2).

Гибралтар: Ибрахим, Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Р.Кашаро (Кумбс, 81), Гарсия, Барнетт, Маскаренас-Оливеро, Бардон (К.Кашаро, 90), Уокер, ЛиКашаро, Эрнандес.

Кипр: Панаги, Меркис, Деметриу, Иоанну, Лаифис, Хараламбидис, Артиматас (Митидис, 82), Кириаку, Маргаса (Александру, 61), Христофи (Макрис, 73), Сотириу.

Предупреждения: Эрнандес, 37. Иоанну, 41. Лаифис, 55. Кириаку, 69. ЛиКашаро, 73. Уокер, 82.

Судья: Попов.

9 июня. Фару. Стадион Algarve.