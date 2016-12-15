17:17 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

База в Уфе примет одного из участников чемпионата мира?

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Президент "Уфы" Марат Магадеев сообщил, что на строящуюся загородную базу в Уфе уже поступила заявка от одной из команд-участниц чемпионата мира-2018 в России. Руководитель не стал раскрывать, от какой именно команды поступила заявка на размещение в Уфе.

– Уфа почти на сто процентов близка к тому, чтобы принять на новой загородной базе одну из команд-участниц ЧМ-2018. Заявка уже поступила. Финансирование идет в полной мере, контракт с застройщиком подписан.

 

 

Дополнительная информация

http://www.mkset.ru/news/sport/15-12-2016/34737/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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nau043

Только Россия или Германия.... все остальные просто бред ! :-)))

18:04

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