База в Уфе примет одного из участников чемпионата мира?

Президент "Уфы" Марат Магадеев сообщил, что на строящуюся загородную базу в Уфе уже поступила заявка от одной из команд-участниц чемпионата мира-2018 в России. Руководитель не стал раскрывать, от какой именно команды поступила заявка на размещение в Уфе.

– Уфа почти на сто процентов близка к тому, чтобы принять на новой загородной базе одну из команд-участниц ЧМ-2018. Заявка уже поступила. Финансирование идет в полной мере, контракт с застройщиком подписан.