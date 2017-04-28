База ЧМ-2018 в Кисловодске получит имя героя Великой Отечественной войны

Правительство Кисловодска присвоило тренировочной базе чемпионата мира-2018 имя героя СССР Георгия Романенко, сообщает pobeda26.ru. Уроженец Кисловодска прошел Великую Отечественную войну, принял участие в Курской битве, особенно отличился в боях в ходе осеннего наступления на Украине в 1943 году. 10 марта 1944 года ему присвоено звание героя СССР.

Строительство тренировочной базы для участников ЧМ-2018 в Кисловодске началось 23 ноября 2016 года. На базе устроят футбольное поле и трибуны на 544 места, а также двухэтажный административно-бытовой комплекс. Она станет одной из 64 тренировочных площадок для команд ЧМ-2018.