Бауса уволен из сборной Аргентины

Президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа сообщил, что с сегодняшнего дня Эдгардо Бауса не является главным тренером национальной сборной. Сегодня Тапиа провел встречу с адвокатом специалиста Густаво Лесковичем, на которой были улажены все детали расторжения контракта, сообщает TyC. Во вторник состоится пресс-конференция, на которой стороны объявят о своем решении.

Руководство ассоциации недовольно результатами и игрой сборной – команда в отборочном турнире ЧМ-2018 после 14 туров занимает 5-е место в турнирной таблице. Напомним, только четыре первые команды напрямую отбираются на турнир. Ранее сообщалось, что главным претендентом на смену Баусе называется Хорхе Сампаоли. Он возглавляет "Севилью", но готов принять национальную команду.