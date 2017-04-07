08:46 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Бауса покинет пост главного тренера сборной Аргентины

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Руководство ассоциации футбола Аргентины (AFA) приняло решение уволить Эдгардо Баусу с поста главного тренера национальной команды, утверждает Mundo Deportivo. Официально об этом будет объявлено на следующей неделе. Руководство федерации недовольно результатами и игрой сборной – команда в отборочном турнире ЧМ-2018 после 14 туров занимает 5-е место в турнирной таблице. Напомним, только четыре первые команды напрямую отбираются на турнир.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на смену Баусе называется Хорхе Сампаоли. Он возглавляет "Севилью", но готов принять национальную команду.

 

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