Баста: "От чемпионата мира 2018 года я ожидаю чуда"

Музыкант Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, ожидает чуда от предстоящего чемпионата мира 2018 года. Мировое первенство стартует в России через 500 дней. Вакуленко является послом турнира от Ростова-на-Дону.

- От чемпионата мира я ожидаю чуда. Конечно, я планирую посещать матчи, так как я уполномочен, но и как болельщик - тем более, - приводит "Р-Спорт" слова Вакуленко. - Учитывая, что я уполномочен, думаю, у меня будет больше возможностей посетить те матчи, которые захочется.

Можно будет воспользоваться своим положением и попросить билетик получше (смеется). На хорошее место под ростовским солнцем. Слежу еще за сборной Англии. Если вдруг будет матч Россия - Англия, то, конечно, буду за Россию болеть.