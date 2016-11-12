22:05 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Бартра и Начо - в защите Испании на матч против Македонии

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Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги огласил стартовый состав команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Македонии. С первых минут в составе хозяев поля появятся защитники Марк Бартра ("Боруссия" Д) и Начо Фернандес ("Реал"), заменившие травмированных Серхио Рамоса и Жерара Пике.

Полностью состав испанцев выглядит следующим образом: де Хеа – Карвахаль, Бартра, Начо, Монреаль – Т. Алькантара, Бускетс, Коке – Сильва, Мората, Витоло.

Трансляция матча Испания – Македония

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