Бартра и Начо - в защите Испании на матч против Македонии

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги огласил стартовый состав команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Македонии. С первых минут в составе хозяев поля появятся защитники Марк Бартра ("Боруссия" Д) и Начо Фернандес ("Реал"), заменившие травмированных Серхио Рамоса и Жерара Пике.
Полностью состав испанцев выглядит следующим образом: де Хеа – Карвахаль, Бартра, Начо, Монреаль – Т. Алькантара, Бускетс, Коке – Сильва, Мората, Витоло.
Трансляция матча Испания – Македония
OFICIAL | ¡Ya tenemos once! ¡Con ellos, a por la victoria ante Macedonia! #VamosEspaña pic.twitter.com/MmlMxNfbAQ– Selección Española (@SeFutbol) 12 ноября 2016 г.