Банк России выпустил памятные монеты к ЧМ-2018

Центральный банк России выпустил в обращение памятные и инвестиционные монеты, посвященные чемпионату мира 2018 года и Кубку конфедераций, информирует пресс-служба банка.

Памятные монеты: серебряная номиналом три рубля и золотая номиналом 50 рублей, тиражом 10 и 5 тысяч штук соответственно.

Инвестиционные монеты: серебряные номиналом три рубля и золотые номиналом 50 рублей, тиражом 300 и 100 тысяч штук соответственно.

Четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля и памятная монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях. Тираж каждой монеты – до 24 тысяч штук.

Памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях. Тираж монеты в обычном исполнении – 19 750 тысяч штук, в специальном исполнении – 250 тысяч штук.