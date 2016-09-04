Азербайджан победил Сан-Марино в дебютном матче Шейдаева и Махмудова

Сборная Азербайджана в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла Сан-Марино – 1:0. Единственный мяч на 45-й минуте забил бывший полузащитник "Ростова" Руслан Гурбанов. Также 24-летний хавбек "Нефтчи" защищал цвета "Ники" и "Таганрога".

На 78-й минуте встречи на поле появился выступающий за "Боавишту" экс-полузащитник "Спартака", "Крыльев Советов", "Томи" и "Мордовии" и молодежной сборной России Эмин Махмудов. На 89-й минуте в азербайджанской команде также дебютировал представляющий "Трабзонспор" экс-нападающий "Зенита", "Рубина" и молодежной сборной России Рамиль Шейдаев.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа C

Сан-Марино – Азербайджан – 0:1 (0:1)

Гол: Гурбанов, 45.

Сан-Марино: А.Симончини, Палацци, Кьяруцци (Гасперони, 53), Бролли, Чезарини, М.Берарди, Д.Симончини, Този, Витайоли (Валентини, 85), Хирш, Ф.Берарди (Ринальди, 73).

Азербайджан: Агаев, Садыгов, Медведев, Дашдамиров, Мирзабеков, Амиргулиев, Гараев, Гурбанов (Алескеров, 69), Исмаилов, Назаров (Махмудов, 78), Рамазанов (Шейдаев, 89).

Предупреждения: Витайоли, 36. Чезарини, 57.

Удаление: Бролли, 52.

Судья: Дельферье (Бельгия).

4 сентября. Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".