Автор талисмана ЧМ-2018: "В России к Волку особое отношение"

Автор талисмана чемпионата мира-2018 Екатерина Бочарова отметила, что Волк - довольно узнаваемый персонаж для других стран. Ранее в финале голосования, в котором приняли участие более одного миллиона человек, Волк по имени Забивака обошел Кота и Тигра.

- Волк - довольно узнаваемый для других стран, но в России особое к нему отношение, - приводит ТАСС слова Бочаровой. - Волк - самый российский персонаж. Он и водится у нас, и в русских сказках часто фигурирует. Я попыталась передать персонажу всю ту любовь, которую я испытываю к своему питомцу, я сделала его с душой, любовью, хотела некоторые черты передать, особенно уши и глаза.