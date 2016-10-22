00:44 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Автор талисмана ЧМ-2018: "В России к Волку особое отношение"

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Автор талисмана чемпионата мира-2018 Екатерина Бочарова отметила, что Волк - довольно узнаваемый персонаж для других стран. Ранее в финале голосования, в котором приняли участие более одного миллиона человек, Волк по имени Забивака обошел Кота и Тигра.

- Волк - довольно узнаваемый для других стран, но в России особое к нему отношение, - приводит ТАСС слова Бочаровой. - Волк - самый российский персонаж. Он и водится у нас, и в русских сказках часто фигурирует. Я попыталась передать персонажу всю ту любовь, которую я испытываю к своему питомцу, я сделала его с душой, любовью, хотела некоторые черты передать, особенно уши и глаза. 

Опрос

Волк Забивака - идеальный талисман чемпионата мира-2018?
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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3725486

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