Автобусы Калининграда украсят символикой ЧМ-2018

В Калининграде появятся 130 автобусов с символикой чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя губернатора Александра Рольбинова. Первый подобный автобус выйдет на рейс уже сегодня. Брендирование остальных завершится до конца года.

Автобусы, на которые наносится символика ЧМ-2018, взяты администрацией Калининграда в лизинг на Минском автомобильном заводе в этом году, весь транспорт новый. Пока транспорт с символикой ЧМ будет курсировать по городским маршрутам, но уже в 2017 году выйдет и на междугородние. Брендирование одного автобуса обходится в 20 - 25 тысяч рублей и проводится за счет спонсоров.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.