Австрия и Словакия голов не забили

Сборная Австрии сыграла вничью в товарищеском матче с командой Словакии со счетом 0:0.

Товарищеский матч

Австрия – Словакия – 0:0

Австрия: Лукзе, Мадль, Драгович, Зуттнер (Штангль, 69), Баумгартлингер (Кляйн, 46), Ильзанкер (Хинтереггер, 46), Ладзаро, Арнаутович, Харник (Алаба, 46), Хинтерзеер (Янко, 70), Онисиво (Виммер, 84).

Словакия: Новота, Швенто, Салата (Шкриньяр, 46), Губочан, Вайсс (Немец, 85), Сабо, Голубек (Руснак, 46), Хрошовски (Кисс, 46), Грегуш (Лоботка, 46), Беро, Дюриш.

Вена. Стадион "Ernst Happel".