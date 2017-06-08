Австралия обыграла Саудовскую Аравию

Сборная Австралии переиграла Саудовскую Аравию в 3-м раунде отборочного турнира чемпионата мира-2018. Эта победа позволила австралийцам догнать саудовцев в турнирной таблице. Теперь у трех лидирующих команд по 16 очков, но у Японии есть еще игра в запасе.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
3-й раунд
Группа B
Австралия - Саудовская Аравия - 3:2 (2:2)
Голы: Юрич, 7 (1:0). Аль-Досари, 23 (1:1). Юрич, 36 (2:1). Аль-Сахлави, 45+2 (2:2). Рогич, 64 (3:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/
crazysun78
австралия не демократическая страна...))
18:16
kolan
Чисто австралийцы играют - Юрич, Рогич! 17:30 What does it mean: "Чисто австралийцы"? Австралия - страна переселенцев из Европы, как и УСаШай. "Австралийцы" - это меланезийские аборигены-каннибалы, раз уж на то пошло. То, что находились под британской короной - не значит, что там только бриттоголвые живут)
17:39
marksan
Чисто австралийцы играют - Юрич, Рогич!
17:30