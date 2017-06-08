Австралия обыграла Саудовскую Аравию

Сборная Австралии переиграла Саудовскую Аравию в 3-м раунде отборочного турнира чемпионата мира-2018. Эта победа позволила австралийцам догнать саудовцев в турнирной таблице. Теперь у трех лидирующих команд по 16 очков, но у Японии есть еще игра в запасе.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа B

Австралия - Саудовская Аравия - 3:2 (2:2)

Голы: Юрич, 7 (1:0). Аль-Досари, 23 (1:1). Юрич, 36 (2:1). Аль-Сахлави, 45+2 (2:2). Рогич, 64 (3:2).