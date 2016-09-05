Авраам Грант: "Моя цель – выйти с Ганой в полуфинал ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант в интервью "СЭ" подчеркнул в преддверии товарищеского матча с Россией, что его целью является не только попадание на чемпионат мира-2018, но выход в полуфинал турнира. Поединок пройдет в Черкизове 6 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Вы сказали своим игрокам – мы играем здесь, в Москве, чтобы попасть сюда в следующие два года, на Кубок конфедераций и чемпионат мира? - вопрос Гранту.

– Игроки сами мне это сказали! В частности, о том, что хотят приехать в Россию на Кубок конфедераций. Но для этого надо выиграть Кубок африканских наций, что крайне сложно – есть очень много сильных команд. На мой взгляд, победить на этом турнире могут восемь сборных.

Конечно, мы говорили и о желании приехать сюда в 2018-м – и не только приехать, но и многое здесь показать. Меня много раз спрашивали, зачем я поехал работать в Африку. Все знали, что у меня были и другие предложения, причем финансово более привлекательные. Я ответил: "Хочу понять, почему с таким уровнем таланта, какой есть на этом континенте, ни одна африканская команда в истории не вышла в полуфинал чемпионата мира". Даже Азия там была! Выйти в полуфинал мирового первенства – это большой вызов. И это – не буду от вас скрывать – моя цель. (Игорь РАБИНЕР)

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