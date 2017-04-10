Авербух - посол ЧМ-2018 от Сочи

Хореограф-постановщик, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух стал послом Сочи как организатора чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. Авербух - пятый посол города на ЧМ-2018. Ранее ими стали сын футболиста Славы Метревели Сергей Метревели, олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев.

Сочи примет четыре матча группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.