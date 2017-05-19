Асенсио впервые вызван в сборную Испании. ФУТБОЛ - Чемпионат мира - ЧМ-2018. СПОРТ-ЭКСПРЕСС. ЧМ-2018
14:59 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Асенсио впервые вызван в сборную Испании

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Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги огласил заявку команды на товарищескую игру против Колумбии (7 июня) и матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Македонии (11 июня). В списке футболистов впервые оказался полузащитник "Реала" Марко Асенсио.

Вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Пепе Рейна ("Наполи", Италия), Кепа Аррисабалага ("Атлетик").

Защитники: Серхио Рамос, Начо, Даниэль Карвахаль (все – "Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Начо Монреаль ("Арсенал", Англия), Жорди Альба, Жерар Пике (оба – "Барселона");

Полузащитники: Андрес Иньеста, Серхио Бускетс, Серхи Роберто (все – "Барселона"), Коке ("Атлетико"), Марко Асенсио, Иско (оба – "Реал"), Тиагу Алькантара ("Бавария", Германия), Давид Сильва ("Манчестер Сити", Англия), Асьер Ильярраменди ("Реал Сосьедад").

Нападающие: Альваро Мората ("Реал"), Витоло ("Севилья"), Педро, Диегу Коста (оба – "Челси", Англия), Яго Аспас ("Сельта"), Жерар Деулофеу ("Милан", Италия).

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