Асенсио впервые вызван в сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги огласил заявку команды на товарищескую игру против Колумбии (7 июня) и матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Македонии (11 июня). В списке футболистов впервые оказался полузащитник "Реала" Марко Асенсио.
Вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Пепе Рейна ("Наполи", Италия), Кепа Аррисабалага ("Атлетик").
Защитники: Серхио Рамос, Начо, Даниэль Карвахаль (все – "Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Начо Монреаль ("Арсенал", Англия), Жорди Альба, Жерар Пике (оба – "Барселона");
Полузащитники: Андрес Иньеста, Серхио Бускетс, Серхи Роберто (все – "Барселона"), Коке ("Атлетико"), Марко Асенсио, Иско (оба – "Реал"), Тиагу Алькантара ("Бавария", Германия), Давид Сильва ("Манчестер Сити", Англия), Асьер Ильярраменди ("Реал Сосьедад").
Нападающие: Альваро Мората ("Реал"), Витоло ("Севилья"), Педро, Диегу Коста (оба – "Челси", Англия), Яго Аспас ("Сельта"), Жерар Деулофеу ("Милан", Италия).
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Милан (Футбол)
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Арсенал Л
- Атлетико
- Бавария
- Севилья
- Атлетик
- Наполи
- Сборная Македонии
- Сборная Испании (Футбол)
- Жерар Пике
- Андрес Иньеста
- Сержио Бускетс
- Серхио Рамос
- Педро Родригес
- Давид Сильва
- Реал Сосьедад
- Сельта
- Сборная Колумбии (футбол)
- Давид Де Хеа
- Тиагу Алькантара
- Жорди Альба
- Иско Аларкон
- Даниэль Карвахаль
- Асьер Ильярраменди
- Диегу Коста
- Альваро Мората
- Серхи Роберто
- Коке Ресуррексьон
- Сесар Аспиликуэта
- Хулен Лопетеги
- Марко Асенсио
- Пепе Рейна
- Яго Аспас
- Жерар Деулофеу
- Кепа Аррисабалага
- Витоло
- Начо Монреаль