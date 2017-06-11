09:46 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Артур Петросян: "Никогда не говорил, что сборная Армении сыграет на чемпионате мира-2018"

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Черногории (1:4) поздравил хозяев поля с победой. Специалист подчеркнул, что команда сохраняет оптимизм.

– В первую очередь хочу поздравить сборную Черногории, которая заслужила эту победу, – цитирует пресс-служба Федерации футбола Армении Петросяна. – Мы не смогли выполнить план на игру. Иметь план – один вопрос, реализовывать его – другой. Йоветич доказал, что является лучшим игроком своей команды.

Я никогда не говорил, что сборная Армении станет участником чемпионата мира-2018. Мы прекрасно знаем кто мы и откуда пришли. У нас есть свой путь, и это поражение не заставит нас идти другой дорогой. Мы не теряем своего оптимизма, хотя по минувшей встрече можно сказать, что мужики играли против юношей.

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