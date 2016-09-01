Артем Ребров: "Есть ли мечта выступить на ЧМ-2018? Конечно, но сборная такое дело..."

Вратарь "Спартака" Артем Ребров отметил, что хотел бы выступить на чемпионате мира 2018 года в России. Сегодня, в День знаний, Ребров, а также другой голкипер красно-белых Сергей Песьяков приехали на футбольный урок в Экономический лицей при РЭУ им. Плеханова. Мероприятие проводится Оргкомитетом "Россия-2018" в рамках волонтерской программы чемпионата мира-2018. "Футбольные уроки" проводятся во всех городах-участниках предстоящего мирового первенства.

– Сегодня семейный праздник – 1 сентября. Родители провожают детей в школу. Вы приехали в лицей, но не к своим детям...

– А мой старший сын пойдет в школу только через год. Ехал сюда, думал об этом и переживал, если честно. Побаиваюсь немного данного события. Вроде маленький еще, а уже в школу скоро надо.

– С какими целями вы сегодня вместе с Сергеем Песьяковым приехали в лицей?

– Мы, как представители, даже назвал бы нас посланниками, должны сделать все возможное, чтобы ребята не забывали о предстоящем большом событии – домашнем чемпионате мира-2018. Нужно к нему готовиться. Поэтому мы здесь. Немножко хотим помочь и кое-что рассказать.

– У вас мечта выступить на ЧМ-2018 есть?

– Конечно. Мечта всегда есть. Но сборная такое дело... Позовут – с удовольствием поеду. Нет – с удовольствием посмотрю на стадионе. Никаких проблем. Главное, что такой большой праздник будет у нас в стране!

- Многие футболисты, особенно опытные, с возрастом принимают решение сосредоточиться на клубе, чтобы больше времени уделять семье. У вас то есть такого желания пока нет, хотите играть в сборной вплоть до конца карьеры?

- У меня не такой большой опыт в национальной команде – я вызывался только на протяжении одного цикла. Естественно, тогда мало времени проводил с семьей. Сейчас оно появилось... Но сборная – такая вещь, что если позовут, с радостью поеду. Везде есть свои плюсы и минусы. (Михаил ГОНЧАРОВ)