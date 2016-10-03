Артем Федецкий: "Украина должна напрямую попасть на ЧМ-2018"

Защитник сборной Украины Артем Федецкий в преддверии матчей квалификации ЧМ-2018 против Турции и Косова подчеркнул, что команда должна сделать все для выхода в финальную стадию турнира. С Турцией украинцы сыграют в гостях 8 октября, с Косово - 9 октября в Польше.

- С любой турецкой командой всегда тяжело играть, потому что поддержка там бешеная, - цитирует сайт "Динамо" от Шурика" Федецкого. - И из-за этого турки всегда играют до последней минуты и отдаются полностью. Поэтому нам необходимо настраиваться на это и хорошо готовиться. Мне кажется, что потенциально сборная Украины выглядит сильнее, но это пока только на бумаге. Нужно доказать свое превосходство на поле.

Кадровые потери турок? Знаете, у нас свои планы и задачи. Мы должны напрямую попасть на чемпионат мира, а остальное нас не интересует. Что касается Косова, то это команда новая. Но мы рассчитываем на две победы. Других вариантов у нас нет, потому что если мы действительно хотим выйти на ЧМ-2018, надо сейчас брать шесть очков. Конечно, в футболе может быть все, но на поле должна быть сумасшедшая самоотдача от первой до последней минуты.