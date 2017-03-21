23:39 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Артем Федецкий: "Если удастся добыть ничью с Хорватией, у Украины будут хорошие шансы на выход на ЧМ-2018"

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Защитник сборной Украины Артем Федецкий отметил важность матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Хорватии. Поединок состоится 24 марта. После четырех матчей украинцы идут вторыми в отборочной группе с 8 очками, у лидирующих хорватов на 2 больше.

- Это будет один из ключевых и главных матчей, - цитирует Footboom Федецкого. - Если нам удастся показать хороший футбол и добыть минимум ничью на выезде, то у нас останутся хорошие шансы на будущий выход на чемпионат мира.

Дополнительная информация

https://www.footboom.com/ukrainian/national/1490110799-artem-fedeckiy-match-s-khorvatiyey-odin-iz-kljuchevykh-i-glavnykh.html

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