Артем Федецкий: "Если удастся добыть ничью с Хорватией, у Украины будут хорошие шансы на выход на ЧМ-2018"

Защитник сборной Украины Артем Федецкий отметил важность матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Хорватии. Поединок состоится 24 марта. После четырех матчей украинцы идут вторыми в отборочной группе с 8 очками, у лидирующих хорватов на 2 больше.

- Это будет один из ключевых и главных матчей, - цитирует Footboom Федецкого. - Если нам удастся показать хороший футбол и добыть минимум ничью на выезде, то у нас останутся хорошие шансы на будущий выход на чемпионат мира.