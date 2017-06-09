Артем Беседин: "Украине глупо отказываться от поездки на ЧМ-2018 в Россию по политическим причинам"

Нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Беседин в интервью sport.ua отметил, что национальная команда должна будет поехать в Россию на чемпионат мира-2018, если попадет туда. Ранее на Украине возникали разговоры о том, что в таком случае сборная может отказаться от поездки по политическим мотивам.

– Видите ли вы сборную Украины на ЧМ в России? Я имею в виду, если пройдем отбор…

– Слушайте, мы играем ради того, чтобы поехать на чемпионат мира! Я не вижу никаких причин, чтобы туда не ехать. По-моему, вопрос такой вообще не должен стоять. Глупо по политическим причинам отказываться от чемпионата мира.

– Патриотизм и сборная. Считаете ли вы, что каждый игрок должен петь гимн?

– Да. И не только те, кто на поле, но и запасные. Все вместе.