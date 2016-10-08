20:58 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Армения при судействе Безбородова пропустила 5 голов от Румынии

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Сборная Армении потерпела разгромное поражение в матче отборочного турнира ЧМ-2018 от Румынии (0:5). Отметим, что уже на третьей минуте с поля был удален Гор Малакян. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

В другой встрече группы E Черногория с таким же счетом разгромила Казахстан и по меньшей мере на два часа возглавила таблицу группы.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа E

Армения - Румыния - 0:5 (0:4)

Голы: Станку, 4 - с пенальти (0:1). Попа, 10 (0:2). Марин, 12 (0:3). Станчу, 29 (0:4). Кипчу, 59 (0:5). 

Армения: Бегларян, Мкоян, Айрапетян, Ароян, Андонян (Восканян, 39), Пизелли, Маноян, Езбилис (Оганесян, 64), Малакян, Григорян, Погосян (Мурадян, 33).

Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Латовлевич, Григоре, Бензар, Хобан, Кипчу (Ротариу, 67), Попа, Станчу (Бикфалви, 82), Марин, Станку (Кешеру, 57).

Предупреждение: Григорян, 33. 

Удаление: Малакян, 3. 

Судья: БЕЗБОРОДОВ (Россия)

Черногория - Казахстан - 5:0 (1:0)

Голы: Томашевич, 24 (1:0). Вукчевич, 59 (2:0). Йоветич, 64 (3:0). Бечирай, 73 (4:0). Савич, 78 (5:0). 

Черногория: Божович, Томашевич, Савич, Симич, Вешович, Вукчевич (Николич, 68), Марушич, Шчекич (Бакич, 83), Кояшевич, Йоветич, Бечирай (Райчевич, 76).

Казахстан: Покатилов, Кислицын, Шомко, Малый, Бейсебеков, Мухутдинов, Нургалиев, Логвиненко, Куат (Тагыберген, 76), Исламхан (Мужиков, 63), Хижниченко (Муртазаев, 85).

Предупреждения: Исламхан, 32. Бечирай, 32. Кислицын, 37. Мухутдинов, 89. 

Судья: Шергенхофер (Австрия).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/

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