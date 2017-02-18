Аркадий Дворкович: "Информационные всплески в виде фильма BBC о фанатах РФ были ожидаемы"

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, что информационные всплески о российских футбольных болельщиках были ожидаемы, особенно со стороны Великобритании, было ясно, что они это готовят. Накануне BBC Two показал фильм о российских болельщиках, которые якобы готовятся отомстить английским фанатам во время ЧМ-2018 за беспорядки в Марселе во время Euro-2016.

– Такие всплески информационные для нас были ожидаемы, особенно со стороны наших английских друзей, было понятно, что они это готовят, – цитирует "Р-Спорт" Дворковича. – Во всех странах есть проблемы с футбольными болельщиками, но есть гораздо больше людей, которые приходят болеть и смотреть красивую игру.

С проблемными группами нужно работать, пресекать соответствующие действия, исключать появление на трибунах тех, кто уже был замечен в хулиганских незаконных выходках. Это уже предусмотрено законодательством. И обеспечивать безопасность остальных болельщиков. Эти проблемы присущи всем основным футбольным державам. Нужно пытаться действовать вместе, а не пытаться использовать это для создания трудностей при проведении спортивных соревнований.

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