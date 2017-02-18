15:03 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Аркадий Дворкович: "Информационные всплески в виде фильма BBC о фанатах РФ были ожидаемы"

0
0
0
0
2

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, что информационные всплески о российских футбольных болельщиках были ожидаемы, особенно со стороны Великобритании, было ясно, что они это готовят. Накануне BBC Two показал фильм о российских болельщиках, которые якобы готовятся отомстить английским фанатам во время ЧМ-2018 за беспорядки в Марселе во время Euro-2016.

– Такие всплески информационные для нас были ожидаемы, особенно со стороны наших английских друзей, было понятно, что они это готовят, – цитирует "Р-Спорт" Дворковича. – Во всех странах есть проблемы с футбольными болельщиками, но есть гораздо больше людей, которые приходят болеть и смотреть красивую игру.

С проблемными группами нужно работать, пресекать соответствующие действия, исключать появление на трибунах тех, кто уже был замечен в хулиганских незаконных выходках. Это уже предусмотрено законодательством. И обеспечивать безопасность остальных болельщиков. Эти проблемы присущи всем основным футбольным державам. Нужно пытаться действовать вместе, а не пытаться использовать это для создания трудностей при проведении спортивных соревнований.

BBC: российские фанаты обещают устроить "фестиваль насилия" на ЧМ-2018 // 
Болельщик "Спартака" опроверг информацию BBC об участии в беспорядках на Euro-2016 // 
В фильме BBC говорится, что российские болельщики проводили "военную операцию" // 
Василий Степанов – о беспорядках на Euro-2016: "Английский околофутбол сейчас в глубокой помойке" // 
Футбольный хулиган заверил, что во время ЧМ-2018 не повторится история Euro-2016 //
"Армия хулиганов России": миф или реальность?

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170218/1116506110.html

0
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

ИвансАфанасьевс

Да конечно же, в этом фильме все все неправда и ложь))). И болельщики у нас милые и пушистые, да и допинг наивкуснейший у нас не жрут, да и матчи от dogovornoi-match.ru у нас красавы, да и чемп 2018 обязательно пройдет... Где нибудь..

16:02

Der schwein

Ты б экономикой лучше занялсо за такой оклад как у тебя. С англией мы без тебя разберёмся !

15:46

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ