Ариц Адурис - самый возрастной автор гола за сборную Испании

Нападающий сборной Испании Ариц Адурис стал самым возрастным автором забитого мяча в истории своей национальной команды. Во встрече отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против команды Македонии (4:0) он отличился в возрасте 35 лет и 275 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Хосе Марии Пеньи, который забил в возрасте 35 лет и 225 дней 86 лет назад. Добавим, что Адурис дебютировал в составе сборной Испании в возрасте 29 лет в отборочном матче чемпионата Европы 2012 года против команды Литвы (3:1). Всего на его счету 10 матчей и два гола.