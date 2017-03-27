Ари: "Когда узнал, что мной интересуется Капелло, был счастлив"

Нападающий "Краснодара" Ари в интервью "СЭ" отметил, что впервые о своем возможном приглашении в сборную России услышал от Фабио Капелло. По его словам, после увольнения итальянца из команды этот вопрос больше не поднимался.

– В свое время вами как игроком сборной заинтересовался Фабио Капелло, верно?

– Именно так. Когда узнал об этом, был счастлив. Играть за национальную команду – заветная мечта с детства. А сборная Бразилии это будет или России – не столь важно. Однако когда Капелло ушел, со мной больше не связывались.

– А как на вас вышел итальянец? Просто позвонил и предложил?

– Нет, все немного сложнее. Первым ко мне обратился Рома.

– ?

– Тогдашний капитан "Краснодара". Широков. Он сказал, что Капелло мной интересуется и просит мой номер телефона. Я, разумеется, дал. И потом позвонил Фабио. Спросил, говорю ли я немного на испанском. Мы хорошо пообщались. Но на этом все – вскоре Капелло покинул Россию. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полное интервью Ари