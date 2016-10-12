Аргентина проиграла Парагваю, Агуэро не забил пенальти

Сборная Аргентины проиграла Парагваю в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 0:1. Единственный мяч забил форвард киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес. На 47-й минуте форвард хозяев Серхио Агуэро не реализовал пенальти. За аргентинцев полный матч отыграл бывший защитник "Спартака" Маркос Рохо, а Лукас Барриос, также ранее защищавший цвета красно-белых, остался в запасе парагвайской команды.
Поражение не позволило подопечным Эдгардо Баусы обойти Колумбию, Эквадор и Бразилию и подняться на второе место в таблице. Они занимают пятую строчку. Парагвай же поднялся на шестое место и отстает от Аргентины на одно очко.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Южная Америка
Аргентина - Парагвай - 0:1 (0:1)
Гол: Д. Гонсалес, 18.
Нереализованный пенальти: Агуэро (А), 47.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/