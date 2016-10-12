Аргентина проиграла Парагваю, Агуэро не забил пенальти

Сборная Аргентины проиграла Парагваю в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 0:1. Единственный мяч забил форвард киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес. На 47-й минуте форвард хозяев Серхио Агуэро не реализовал пенальти. За аргентинцев полный матч отыграл бывший защитник "Спартака" Маркос Рохо, а Лукас Барриос, также ранее защищавший цвета красно-белых, остался в запасе парагвайской команды.

Поражение не позволило подопечным Эдгардо Баусы обойти Колумбию, Эквадор и Бразилию и подняться на второе место в таблице. Они занимают пятую строчку. Парагвай же поднялся на шестое место и отстает от Аргентины на одно очко.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

Аргентина - Парагвай - 0:1 (0:1)

Гол: Д. Гонсалес, 18.

Нереализованный пенальти: Агуэро (А), 47.