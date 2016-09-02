Аргентина победила Уругвай в отборочном матче ЧМ-2018, Месси забил гол

Сборная Аргентины нанесла поражение Уругваю в домашнем матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 1:0. Автором единственного гола стал лидер хозяев Лионель Месси. Аргентинцы весь второй тайм проводили в численном меньшинстве после удаления нападающего Пауло Дибалы, получившего перед перерывом вторую желтую карточку.

Эта победа позволила Аргентине набрать 14 очков и выйти на первое место в турнирной таблице. В активе Уругвая по-прежнему 13 баллов.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

7-й тур

Аргентина – Уругвай – 1:0 (1:0)

Гол: Месси, 43.