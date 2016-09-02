Аргентина победила Уругвай в отборочном матче ЧМ-2018, Месси забил гол

Сборная Аргентины нанесла поражение Уругваю в домашнем матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 1:0. Автором единственного гола стал лидер хозяев Лионель Месси. Аргентинцы весь второй тайм проводили в численном меньшинстве после удаления нападающего Пауло Дибалы, получившего перед перерывом вторую желтую карточку.
Эта победа позволила Аргентине набрать 14 очков и выйти на первое место в турнирной таблице. В активе Уругвая по-прежнему 13 баллов.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Южная Америка
7-й тур
Аргентина – Уругвай – 1:0 (1:0)
Гол: Месси, 43.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/