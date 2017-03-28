Аргентина опротестует дисквалификацию Месси

Федерация футбола Аргентины планирует подать апелляцию на дисквалификацию нападающего команды Лионеля Месси. Сегодня ФИФА отстранила 29-летнего форварда "Барселоны" на четыре игры отборочного турнира ЧМ-2018 – он пропустит встречи с Боливией, Уругваем, Венесуэлой и Перу. Месси наказан за оскорбление арбитра в матче против Чили (1:0).

– Мы удивлены принятым решением, – приводит goal.com слова секретаря сборной Аргентины Жорже Миадоски. – Мы очень злы на то, каким образом была наложена дисквалификация – все произошло за несколько часов до матча с Боливией.

Мы собираемся подавать апелляцию. Предыдушие примеры показывают, что можно сократить срок дисквалификации.

Месси расстроен, так же как и все мы. Мы не согласны с тем, каким образом было принято это решение.

Месси дисквалифицирован на четыре матча. За что?