07:08 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Аргентина без Месси упустила победу над Перу

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Сборная Аргентины сыграла вничью в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Перу – 2:2. При этом гости пропустили послендий гол в концовке. Команда Эдгардо Баусы снова не смогла переиграть соперника без травмированного Лионеля Месси. Напомним, 7 сентября аргентинцы сыграли вничью с Венесуэлой.

Таким образом, Аргентина набрала 16 очков, сравнявшись в турнирной таблице с Эквадором и Колумбией. На два очка ее опережает Бразилия, на три - Уругвай.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

9-й тур

Перу – Аргентина – 2:2 (0:1)

Голы: Мори, 15 (0:1). Герреро, 58 (1:1). Игуаин, 77 (1:2). Куэва, 84 – с пенальти (2:2).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/

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баламошка

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