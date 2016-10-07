Аргентина без Месси упустила победу над Перу

Сборная Аргентины сыграла вничью в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Перу – 2:2. При этом гости пропустили послендий гол в концовке. Команда Эдгардо Баусы снова не смогла переиграть соперника без травмированного Лионеля Месси. Напомним, 7 сентября аргентинцы сыграли вничью с Венесуэлой.
Таким образом, Аргентина набрала 16 очков, сравнявшись в турнирной таблице с Эквадором и Колумбией. На два очка ее опережает Бразилия, на три - Уругвай.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Южная Америка
9-й тур
Перу – Аргентина – 2:2 (0:1)
Голы: Мори, 15 (0:1). Герреро, 58 (1:1). Игуаин, 77 (1:2). Куэва, 84 – с пенальти (2:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/
баламошка
Аргентина без гнома - деньги на ветер. Аргентину без гнома на хлеб не намажешь. Аргентина без гнома - Белоснежка не хочет.
08:02