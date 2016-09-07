Аргентина без Месси сыграла вничью с Венесуэлой

Сборная Аргентины сыграла вничью в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Венесуэлой – 2:2. В составе гостей, уступавших по ходу встречу со счетом 0:2, голами отметились нападающий Лукас Пратто и защитник Николас Отаменди. Напомним, что лидер аргентинцев Лионель Месси не принимал участия в игре из-за травмы приводящей мышцы левого бедра, полученной в предыдущем матче.

Аргентина набрала 15 очков и упустила лидерство в турнирной таблице. На первое место вышел Уругвай, разгромивший сегодня Парагвай.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

8-й тур

Венесуэла - Аргентина - 2:2 (1:0)

Голы: Хуанпи, 35 (1:0). Мартинес, 53 (2:0). Пратто, 58 (2:1). Отаменди, 83 (2:2).