Аргентина без Месси сыграла вничью с Венесуэлой

Сборная Аргентины сыграла вничью в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Венесуэлой – 2:2. В составе гостей, уступавших по ходу встречу со счетом 0:2, голами отметились нападающий Лукас Пратто и защитник Николас Отаменди. Напомним, что лидер аргентинцев Лионель Месси не принимал участия в игре из-за травмы приводящей мышцы левого бедра, полученной в предыдущем матче.
Аргентина набрала 15 очков и упустила лидерство в турнирной таблице. На первое место вышел Уругвай, разгромивший сегодня Парагвай.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Южная Америка
8-й тур
Венесуэла - Аргентина - 2:2 (1:0)
Голы: Хуанпи, 35 (1:0). Мартинес, 53 (2:0). Пратто, 58 (2:1). Отаменди, 83 (2:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/
Алексей Х
Заголовок не совсем отражает суть происходившего, правильнее было бы сказать, что ушла от поражения, уступая 0-2...
04:43