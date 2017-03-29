00:58 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Аргентина без Месси проиграла Боливии

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Сборная Боливии на своем поле обыграла Аргентину в отборочном матче чемпионата мира-2018 - 2:0. В составе хозяев забивали Хуан Арсе и Марсело Морено.

В матче не принимал участия Лионель Месси, который в день игры был дисквалифицирован ФИФА за оскорбления арбитра встречи с Чили.

 
23 марта. Буэнос-Айрес. Аргентина - Чили - 1:0. Лионель МЕССИ и помощник главного арбитра Эмерсон Аугусту ДО КАРВАЛЬЮ.По губам! За что на самом деле наказали Месси

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир 

Южная Америка

Боливия - Аргентина - 2:0 (1:0)

Голы: Арсе, 31 (1:0). Морено, 53 (2:0). 

Боливия: Лампе, Ральдес, Бехарано, Флорес, Сентено, Эскобар, Чумасеро, Вайяр (Кампос, 85), Кастро, Арсе (Хустиниано, 73), Морено (Миранда, 90+3).

Аргентина: Ромеро, Ронкалья, Рохо, Музаккьо, Мори (Каруссо, 36), Перес (Акунья, 70), Банега, Ди Мария, Писарро, Пратто, Корреа (Агуэро, 56).

Предупреждения: Андухар, 39. Банега, 41. Вайяр, 67. 

Судья: Рольдан (Колумбия).

Ла-Пас. Стадион "Hernando Siles".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/

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