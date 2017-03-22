22:05 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Арьен Роббен: "Задумывался над завершением карьеры в сборной Голландии"

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Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен сообщил, что задумывался над завершением выступлений за сборную Голландии. 33-летний хавбек отметил, что в итоге принял решение пробиться вместе с национальной командой на чемпионат мира-2018.

– Сказал себе, что нужно сделать выбор: либо сосредоточиться только на "Баварии", либо продолжать играть на клубном и международном уровне, – цитирует De Telegraaf Роббена. – Обсуждал этот вопрос со своей семьей, женой, а также с главным тренером Данни Блиндом. Потом я подумал, что нахожусь в нормальной форме и могу продолжать играть на два фронта. Хочу еще раз поучаствовать на чемпионате мира.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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higagy

Арьен, давай через годик, все-таки.

22:28

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