Арьен Роббен: "Задумывался над завершением карьеры в сборной Голландии"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен сообщил, что задумывался над завершением выступлений за сборную Голландии. 33-летний хавбек отметил, что в итоге принял решение пробиться вместе с национальной командой на чемпионат мира-2018.

– Сказал себе, что нужно сделать выбор: либо сосредоточиться только на "Баварии", либо продолжать играть на клубном и международном уровне, – цитирует De Telegraaf Роббена. – Обсуждал этот вопрос со своей семьей, женой, а также с главным тренером Данни Блиндом. Потом я подумал, что нахожусь в нормальной форме и могу продолжать играть на два фронта. Хочу еще раз поучаствовать на чемпионате мира.