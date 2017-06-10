Арда Туран обсудит с Теримом свое исключение из сборной Турции

Полузащитник сборной Турции Арда Туран отправился на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Косово на частном самолете, утверждает Fanatik. Сообщается, что 30-летний футболист встретится с главным тренером национальной команды Фатихом Теримом и обсудит с ним свое исключение из сборной.

Напомним, Турана исключили из расположения сборной из-за нападения на журналиста, после чего он объявил о завершении карьеры в национальной команде. Футболист выступал за сборную Турции с 2006 года.

Туран устроил потасовку с журналистом в самолете //

Турана исключили из сборной Турции за нападение на журналиста //

Арда Туран: "Драка с журналистом? Может, это было неправильно, но зато искренне" //

Арда Туран объявил об уходе из сборной Турции