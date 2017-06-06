Арда Туран: "Драка с журналистом? Может, это было неправильно, но зато искренне"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран дал понять, что не раскаивается за инцидент в самолете после матча в составе сборной Турции против Македонии (0:0). Хавбек устроил потасовку со спортивным журналистом Билалом Меше. Игрок был возмущен статьей, написанной журналистом после Euro-2016 о конкуренции за премиальные в команде. После драки Турана исключили из сборной Турции.

"Я благодарен журналистам, которые критикуют нашу игру, потому что они правы. Потому что это их профессия. Но я не позволю подвергать сомнению мои ценности. Правильно ли я поступил? Не знаю. Может, и неправильно, но зато это было искренне.

Я всегда платил за все хорошее или плохое, что делал", - написал Туран на своей странице в Инстаграме.