18:07 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Арбитры матча Аргентина – Чили заявили, что Месси никого не оскорблял

0
0
0
0
4

Судьи матча отборочного турнира ЧМ-2018 Аргентина – Чили (1:0) заявили, что нападающий хозяев Лионель Месси никого не оскорблял, сообщает Marca. Именно так бригада арбитров ответила на запрос ФИФА.

Сегодня Месси был дисквалифицирован на четыре игры отборочного турнира за оскорбления в адрес рефери. Таким образом, он пропустит встречи с Боливией, Уругваем, Венесуэлой и Перу.

0
0
0
0
4
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

Месси продал один из Золотых Мячей, чтобы ублажить судей))

19:30

Slim Taller

Задним числом не важно,что будут говорить.Факты оскорбления зафиксированы инспектором матча и внесены в протокол.На основании рапорта инспектора после разбирательства и было вынесено решение.А газета на то и газета,что-бы писать в ней всякую пургу.

18:48

Ботаникум

Может, это опять "реалисты" надумали испортить Лео настроение перед "классико"?.....

18:48

marksan

И кто это придумал? На 4 игры!!!

18:31

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ