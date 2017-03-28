Арбитры матча Аргентина – Чили заявили, что Месси никого не оскорблял

Судьи матча отборочного турнира ЧМ-2018 Аргентина – Чили (1:0) заявили, что нападающий хозяев Лионель Месси никого не оскорблял, сообщает Marca. Именно так бригада арбитров ответила на запрос ФИФА.
Сегодня Месси был дисквалифицирован на четыре игры отборочного турнира за оскорбления в адрес рефери. Таким образом, он пропустит встречи с Боливией, Уругваем, Венесуэлой и Перу.
Ya no me importa si castigan a Messi para próximo partido.Pero como árbitro Ricci no informó insultos le regalo video a Evo Morales pic.twitter.com/fZowBRqhYe– Rafael Araneda (@RafaAraneda) 24 марта 2017 г.
shpasic
Месси продал один из Золотых Мячей, чтобы ублажить судей))
19:30
Slim Taller
Задним числом не важно,что будут говорить.Факты оскорбления зафиксированы инспектором матча и внесены в протокол.На основании рапорта инспектора после разбирательства и было вынесено решение.А газета на то и газета,что-бы писать в ней всякую пургу.
18:48
Ботаникум
Может, это опять "реалисты" надумали испортить Лео настроение перед "классико"?.....
18:48
marksan
И кто это придумал? На 4 игры!!!
18:31