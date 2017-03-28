Арбитры матча Аргентина – Чили заявили, что Месси никого не оскорблял

Судьи матча отборочного турнира ЧМ-2018 Аргентина – Чили (1:0) заявили, что нападающий хозяев Лионель Месси никого не оскорблял, сообщает Marca. Именно так бригада арбитров ответила на запрос ФИФА.

Сегодня Месси был дисквалифицирован на четыре игры отборочного турнира за оскорбления в адрес рефери. Таким образом, он пропустит встречи с Боливией, Уругваем, Венесуэлой и Перу.