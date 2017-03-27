Арас Езбилис: "Постоянно работаю над тем, чтобы улучшить свою форму"

Полузащитник сборной Армении Арас Езбилис после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Казахстана (2:0) отметил, что настроение команды испортила травма Геворга Казаряна. Экс-игрок "Спартака" стал автором одного из голов в этом поединке.

- Я постоянно работаю над тем, чтобы улучшить свою форму, это единственная вещь, что я могу сейчас делать, - приводит Sputnik слова Езбилиса. - Я концентрируюсь на клубе, мне нужно получать больше игрового времени, у нас большая конкуренция, и я в поте лица работаю для приобретения формы. После игры мы были в хорошем настроении, однако это настроение омрачила травма Казаряна и беспокойство о его здоровье.