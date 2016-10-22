Анзор Кавазашвили: "Волк смотрит на сборную в розовых очках"

Участник чемпионата мира-1966 вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили остался доволен выбором талисмана ЧМ-2018 в России. Он отметил, что волк выглядит привлекательно и изящно. По мнению прославленного ветерана, очки – отличительная черта талисмана турнира.
– Волк выглядит привлекательно и изящно, намного лучше, чем кот и тигр-космонавт, – сказал Кавазашвили. – Хотелось бы, конечно, видеть медведя, все-таки это символ России, он олицетворяет мощь нашей страны.
– Как думаете, для чего талисману нужны спортивные очки?
– Чем-то же он должен запомниться, у каждого есть свой штрих. Может, наша сборная пока не готова к чемпионату мира на 100 процентов и поэтому волк смотрит на все в розовых очках (смеется). Но по мере готовности он их снимет.
– Имя Забивака понятно вам?
– Хорошее имя, необычное. (Сергей АСТАХОВ)
shms
igorvasilevich, Сталин в костюме пастуха с плетью и своей знаменитой трубкой или Берия в костюме НКВДэшника с наганом
14:53
igorvasilevich
Талисман должен был для наших футболистов Сталин с Берией, чтобы выходили на поле и бились.
14:27