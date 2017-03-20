18:09 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Анюков встретился с волонтерами ЧМ-2018

0
0
0
0

Защитник "Зенита" и посол Самары на чемпионате мира-2018 Александр Анюков посетил самарский центр привлечения и подготовки городских волонтеров. Он ответил на вопросы, принял участие в фотосессии и оставил автографы. Активисты центра подарили ему футболку с логотипом волонтерского движения.

- Мне доводилось выступать на чемпионах Европы, - цитирует welcome2018.com Анюкова. – Разумеется, я не раз встречал волонтеров. Их труд – очень важная составляющая крупного турнира. Вам предстоит очень большая работа, потому что от вас зависит очень много, самое главное – атмосфера всего мероприятия.

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая матч сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/posol-samary-na-chm-2018-aleksandr-anyukov-vstretilsya-s-gorodskimi-volonterami/

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ