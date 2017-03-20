Анюков встретился с волонтерами ЧМ-2018

Защитник "Зенита" и посол Самары на чемпионате мира-2018 Александр Анюков посетил самарский центр привлечения и подготовки городских волонтеров. Он ответил на вопросы, принял участие в фотосессии и оставил автографы. Активисты центра подарили ему футболку с логотипом волонтерского движения.

- Мне доводилось выступать на чемпионах Европы, - цитирует welcome2018.com Анюкова. – Разумеется, я не раз встречал волонтеров. Их труд – очень важная составляющая крупного турнира. Вам предстоит очень большая работа, потому что от вас зависит очень много, самое главное – атмосфера всего мероприятия.

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая матч сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.