19:34 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Антуан Гризманн: "Игра на Euro-2016 не поможет Франции попасть на ЧМ-2018"

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Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн считает, что страна должна забыть о выступлении на Euro-2016. Французы проиграли в финале турнира сборной Португалии.

– Мы рады и горды за то, что сделали там, пусть даже и не завоевали трофей, – цитирует Le Figaro Гризманна. – Нужно сохранить хорошие качества и исправить пару-тройку недочетов. Теперь нужно думать о ЧМ-2018. Euro-2016 необходимо забыть, оставить в стороне. Это было красиво, но мы должны двигаться дальше. Тот турнир нам не поможет попасть на чемпионат мира.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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MarioLemieux#66

а смысл...? ЧМ-18 выиграют шишкин, бузова и новосельцев... нефиг Гризманну с его Францией туда суваться вообще. Си ю. (с)Мудко.

19:46

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