Антуан Гризманн: "Игра на Euro-2016 не поможет Франции попасть на ЧМ-2018"

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн считает, что страна должна забыть о выступлении на Euro-2016. Французы проиграли в финале турнира сборной Португалии.

– Мы рады и горды за то, что сделали там, пусть даже и не завоевали трофей, – цитирует Le Figaro Гризманна. – Нужно сохранить хорошие качества и исправить пару-тройку недочетов. Теперь нужно думать о ЧМ-2018. Euro-2016 необходимо забыть, оставить в стороне. Это было красиво, но мы должны двигаться дальше. Тот турнир нам не поможет попасть на чемпионат мира.