Антуан Гризманн: "Думаю, вся Франция хочет возвращения Бензема в сборную"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отметил, что играть против защитников "Реала" Пепе и Серхио Рамоса тяжелее всего. Также Гризманн подчеркнул, что хотел бы вновь видеть в футболке сборной Франции форварда "Реала" Карима Бензема.

– Я бы хотел возвращения Бензема в сборную, – цитирует L'Equipe Гризманна. – Полагаю, этого хочет вся Франция. Но решать тренеру. Я доверяю Дидье Дешаму, который знает, что нужно для его команды.

Против каких защитников играть тяжелее всего? Серхио Рамос и Пепе. Эта парочка из "Реала" действует очень быстро. Они одинаково хорошо играют как в воздухе, так и в отборе.