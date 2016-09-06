10:10 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Антонио Кандрева: "К поединку с Испанией сборная Италии подойдет в гораздо лучших кондициях"

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Полузащитник сборной Италии Антонио Кандрева после победы над Израилем​ в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (3:1) отметил, что к следующему матчу его команда станет еще лучше. 6 октября итальянцы сыграют на своем поле с Испанией. 

– Игрокам сборной Италии пришлось всей командой бороться до конца, чтобы одержать победу над Израилем, – цитирует Rai Sport Кандреву. – Несомненно, мы пока не на 100 процентов готовы, но я уверен, что к поединку с Испанией подойдем в гораздо лучших кондициях. Сегодняшняя игра была под нашим контролем, но нужно продолжать совершенствоваться. В течение двух лет сборная Италии стала командой с исключительным взаимодействием.

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