Антон Митрюшкин: "Моя основная цель - попасть в сборную России к 2018 году"

Голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин отметил, что для того, чтобы быть железным номером 1 в основе команды, любой вратарь должен раз за разом доказывать свою состоятельность на тренировках. По его словам, главной целью для него является попадание в сборную России на чемпионат мира-2018, однако сделать это из "Сьона" будет весьма непросто.

- Одной из особенностей нашей профессии является то, что любой игрок должен быть готов к смене локаций, - приводит watson.ch слова Митрюшкина. - В этом нет ничего особенного. Я разговариваю по-английски и понимаю, что должен доказывать свою состоятельность на тренировках.

По предварительной договоренности я должен был начать играть с нынешнего сезона. Однако я понимал, что если сумею проявить себя, то смогу заиграть раньше.

Моя девушка в свободное время ходит в тренажерный зал. Большую часть времени мы с ней проводим вместе дома. Она понимает, что должна быть там, где находится ее молодой человек.

В Швейцарии мне очень нравится. До того, как приехать сюда играть, я 5 лет назад учился здесь кататься на сноуборде в Санкт-Морице. Также Был в Люцерне, Цюрихе и других городах.

Моя главная цель - попасть в состав сборной России к 2018 году. Однако понимаю, что из "Сьона" пробиться в состав национальной команды будет очень непросто. Поэтому рад, что руководство клуба понимает мои амбиции и не будет препятствовать, если ко мне появится интерес, например, из бундеслиги или чемпионата России.